Tokyo'da madalya sıralamasında zirve ABD'nin

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son gün yapılan mücadelelerin ardından ülkelerin madalya sayıları belli oldu. ABD 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçerek olimpiyatları ilk sırada tamamladı. İkinci basamaktaki Çin, 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalya kazandı. Ev sahibi Japonya ise 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nı 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile 35. sırada bitirdi. Türkiye elde ettiği 13 madalyayla toplam madalya sıralamasında ise 20. basamakta yer aldı.