Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı

Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 karayolu Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan S.H. idaresindeki 54 BB 481 plakalı BMC marka kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki araziye devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, durum jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Kamyon sürücüsü, daha sonra savrulan tomrukların üzerine oturarak kara kara düşündü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Orkun Kaya