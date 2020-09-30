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Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu

Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı: "Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi."

Bakanlığın açıklamalarından satır başları;

"Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak."

"Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek."

"HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek."

"Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınacak."

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