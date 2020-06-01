İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torpidoya gizlenen eroin zulasını polis patlattı

Torpidoya gizlenen eroin zulasını polis patlattı
Torpidoya gizlenen eroin zulasını polis patlattı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 13’ü tutuklanırken, operasyonlarda bir aracın torpido gözüne gizlenen eroin ise ekiplerin dikkati ve eğitimli köpekler sayesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı. Yakalanan ve adliyeye sevke dilen bu şahıslardan 13'ü ise tutuklanarak ceza evine gönderildiler.

Yapılan operasyonlarda 72 gram eroin, 531 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonlar arasında en dikkat çekici olan ise aracın torpidosunda eroinin bulunması oldu. Zehir tacirlerinin durdurulan aracında eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada torpido kısmında zulalanmış halde eroin bulundu. Ekipler uyuşturucu tacirlerinin zulasını eğitimli köpekler sayesinde patlattı.

Osman Başpınar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.