Torul Baraj Gölü'ndeki kuraklık dikkat çekiyor

Vauk dağından doğarak Gümüşhane kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadilerle aşarak Giresun'un Tirebolu' ilçesinde Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan 160 kilometre uzunluğundaki Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Baraj gölünde su 40 metre çekildi.

Suların çekilmesi sonucu baraj havzasında derin yarıklar ortaya çıkarken, mikroplu tozlar ve pis kokular ise rüzgarlarla ilçeye bağlı Çamlıca ve Köprübaşı Mahallesi sakinlerinin evlerine doluyor, baraj gölünün etrafındaki bahçeler susuzluktan etkileniyor. Baraj gölündeki su seviyesi arttığında su altında kalan tarihi Torul köprüsü de su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıktı.

“Burası yemyeşil bağlarla, bahçelerle dolu bir yerdi”

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj Gölü'nün 3,86 kilometrekarelik yüzeyi seviyenin alçalması sonucu küçülürken, Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci-yazar Turgay Bostan, “Şu anda en 30-40 metre çekilmiştir. Sıfıra inmiş burası. Olur mu bu şekilde? Bütün yetkililer gelsin şu manzaraya güzel derlerse ben susacağım. Burası yemyeşil bağlarla, bahçelerle dolu bir yerdi. Her türlü meyve ağacının olduğu adeta bir cennet bahçesiydi. Şuandaki manzaraya bakın. Biz buradan motorlarla, yukarıdan gelen arklarla bahçeleri sulardık. Şimdi bu pisliğin içine girip su da alınmıyor. Sulama olarak, tarım olarak da çöktü” dedi.

“Firma elektrik üretsin ama bunu çevre felaketi yapmaktan imtina ederek yapsın”

Baraj gölünde su seviyesinin çekilmesi sonucu bölgenin çöl haline getirilip mahalle sakinlerinin de kaderleriyle baş başa bırakıldığını savunan Bostan, “Harşit çayına kanalizasyon akıyor. Kanalizasyon birtakım tortu bırakıyor. Bu tortuların içinde mikroorganizmalar, bakteriler var. Burası rüzgârlı dar bir havza. Buradan toz kalktığında evimizden içeriye giriyor. Burada birtakım bağırsak rahatsızlıkları oluyor insanlarda. Bu kadar çöl halinde bırakılması burasının aslında bir suç, çevre felaketi, umursamazlık var burada. Firma elektrik üretsin ama bunu çevre felaketi yapmaktan imtina ederek yapsın” şeklinde konuştu.

Recep Ergin

