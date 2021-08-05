Trabzon turu Norveç'e bıraktı!

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası dışından Hamsik'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına yerden pasında ise Hamsik'in sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

15. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan ortasında kale sahası ön direğinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada Hestad'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Brynhildsen ayağının içiyle topu filelere gönderdi. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gervinho'nun vuruşunda Linde'nin göğsüyle müdahale ettiği top kornere çıktı.

54. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı korner atışında arka direkte topu önüne alan Djaniny'nin vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

57. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Gervinho'nun kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Vitor Hugo, kafa topu filelere gönderdi. 2-1

65. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hestad'ın yerden pasında kale sahası içindeki Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

68. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ön direğe kadar indi. Vuruşunda ise top kaleci Linde'den döndü.

74. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

85. dakikada Brynhildsen'in kale sahası içinde yerden pasında Hussain vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

90. dakikada Sinyan'ın ceza sahası içinde Yusuf Sarı'yı düşürmesi sonucu hakem Harm Osmers penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Linde'in sağındaki direğe nişanladı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Florian Badstübner

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Arda, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Molde FK: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

Yedekler: Craninx, Lervik, Martin Bjornbak, Wolff Eikrem, Sigurdarsson, Grodem, Datro Fofana, Ulland Andersen, Emil Breivik, Haugen, Lovik

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Nwakaeme (dk. 15) (Trabzonspor),Brynhildsen (dk. 31) (Molde FK)

Gökmen Şahin - Ersen Küçük

