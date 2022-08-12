Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı!

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.
39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.
45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in yerden pasında kale önünde Kouassi'nin vuruşunu kaleci Erce sol köşeden çıkardı.
71. dakikada Eren Elmalı'nın pasında Abdulkadir Ömür, yaklaşık 22 metreden sert bir vuruşla topu Erce'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0
79. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında topla buluşan Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan (Abdulkadir Ömür dk. 46), Siopis, Bakasietas, Vısca (Kouassi dk. 42), Trezeguet (Yusuf Erdoğan dk. 90 ?), Cornelius (Djaniny dk. 75)
Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Sadık Baş dk. 73), Vranjes, Falette, Adekkugbe, Musa Çağıran, Riberio (Kevin Varga dk. 88 ?), Aabid (Mehdi dk. 80 ?), Lobjanidze, Saint-Louis (Kamara dk. 73), El Kaabi
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Recep, Kaan Kanak, Burak Öksüz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 71) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran, Kamara (Hatayspor), Yusuf Erdoğan, Bakasetas (Trabzonspor)
--Gökmen Şahin - Ozan Köse--