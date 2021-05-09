Trabzonspor, Avrupa biletini garantiledi

Süper Lig'in 40. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 67 yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala dördüncü basamaktaki yerini garantiledi. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 23. haftasında oturduğu dördüncülük koltuğunda sezonun tamamlanmasıyla birlikte 20 hafta kalmış olacak.

En yakın rakibi Hatayspor

Süper Lig'de puanını 67 yapan Trabzonspor'un en yakın rakibi Aktaş Hatayspor'un ise 60 puana sahip. Altıncı sıradaki DG Sivasspor'un 59 puanı bulunurken, iki takımın da maçlarını kazanması, Trabzonspor'un olası puan kaybı yaşaması halinde dahi bordo-mavililerin yeri değişmeyecek.

17. sıradan 4.'lüğe

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı öncesi ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan bordo-mavililer, yaşanan teknik adam değişikliği sonrası 12 basamak çıkarak Süper Lig'in ilk 4 takımı arasına girdi.

Abdullah Avcı plaka dedi

10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçen Avcı, 22 Kasım 2020'de ilk resmi maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek başladığı Trabzonspor kariyerinde, ligde çıktığı 30 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 61 puan topladı. Bordo-mavililerin bu sezon elde ettiği 67 puanın 61'ne imza atan tecrübeli teknik adam, 2.03 puan ortalaması elde etti.

Avrupa'da boy gösterecek

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Bir yıl men cezasını çeken bordo-mavili ekip, bu sezon Avrupa'da boy gösterebilecek. Lig dördüncülüğünü garantileyen bordo-mavililer, bu sezon ilk kez düzenlenmeye başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Gökmen Şahin