Trabzonspor, Avrupa yolunda kritik viraja giriyor

Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, 38 puanla 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'u 20 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da konuk edecek. Karadeniz ekibi, taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırarak gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkını büyük ölçüde garanti altına almış olacak. Bordo-mavililerin ligde en yakın takipçileri 38 puanla Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor. Trabzonspor, haftayı 3 puanla kapatması halinde Evkur Yeni Malatyaspor ile arasındaki puan farkını 14'e çıkartacak. Diğer rakiplerin ise oynayacağı maçların sonuçlarını beklemeye başlayacak.

Ev sahibi takım kazanıyor

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 4. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 3 maçta bordo-mavililerin 1, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 3 maçı ise ev sahibi takımlar kazandı. İki takım arasında Malatya'da oynanan son maçı ise ev sahibi ekip 5-0 kazanmıştı.

Trabzonspor 6 maçtır kaybetmiyor

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 6 maçtır kaybetmiyor. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi, 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, bu sezon ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yarınki karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin