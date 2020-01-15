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Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili camiaya veda etti. Onazi, "Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı oyuncunun Denizlispor ile anlaştığı ve kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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