Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Cumartesi, 3 Nisan Pazar ve 4 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun bu haftaki maçlara yaptığı atamalara göre, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Zorbay düdük çalacak.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 Nisan Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol

20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz