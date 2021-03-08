Trabzonspor evinde ağır yara aldı

Maçtan dakikalar
10. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
21. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Afobe'nin kafa ile indirdiği topa bekletmeden vuran Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
51. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.
66. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topu önünde bulan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
67. dakikada Efecan Karacan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa ile çıkardığı topu kale sahası içinde boşta bulunan Mustafa Pektemek kafa ile tamamladı.0-1
73. dakikada yarı sahasında kaptığı topla birlikte Trabzonspor ceza sahası içine giren Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 0-2
79. dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme'nun vuruşunda Berkan'ın koluna çarpan topta karşılaşmanın hakemi VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2
90+6. dakikada Moubandje'nin ortasında kale sahasına yakın yerden Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Can Hanoğlu, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Yusuf Sarı dk. 74), Edgar le, Vitor Hugo, Marlon (Abdulkadir Parmak dk. 80 ?) , Berat Özdemir, Lewis Baker (Yunus Mallı dk. 69), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Tayfur dk. 87 ?) , Efecan Karaca (Siopis dk. 90+4 ?), Berkan (Umut Güneş dk. 90+4 ?), Ceyhun Gülselam, Kadzior (Davidson dk. 62), Mustafa Pektemek (Gamarra dk.86?)
Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, El Mami Tetah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Mustafa Pektemek (dk. 67), Davidson (dk. 73 ve 90+6) (Aytemiz Alanyaspor), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Bakasetas, Yusuf Sarı, Vitor Hugo (Trabzonspor), Ceyhun Gülselam, Tzavellas, Berkan (AytemizAlanyaspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse