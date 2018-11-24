Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi yemekte bir araya geldi

Bir otelde verilen yemekte konuşma yapan Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, kaptan olmanın onurunu taşıdığını belirterek, “Kaptan olma onurunu taşıyorum şu anda ve bu benim için çok önemli bir görev. Yemekte sizinle olmak çok güzel. Bu hafta sonu önemli bir maça çıkacağız. Hep birlikte enerji ortaya koymak çok güzel. Yönetim, tüm oyuncular ve çalışanların birlik içinde, bir arada olması çok güzel. İyi enerjiyle çalıştığımızda her zaman iyi şeyler olur" dedi.

Genç oyuncu Abdülkadir Ömür ise herkesin sorumluluğunun farkında olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe maçını kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Son olarak konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Geldiğiniz ve bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

