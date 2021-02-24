Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini duyurdu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Galatasaray - BB Erzurumspor müsabakasında da Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

26 Şubat Cuma

16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu