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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini duyurdu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Galatasaray - BB Erzurumspor müsabakasında da Mete Kalkavan düdük çalacak.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

26 Şubat Cuma

16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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