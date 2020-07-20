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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililer ligde Kayserispor ve kupa finalindeki Alanyaspor maçına yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Ünal Karaman'ın ardından bordo-mavili takımda göreve gelen Hüseyin Çimşir ile yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor'un ligde kalan Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda çıkacağı Alanyaspor final maçında takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton'un olacağı öğrenildi.

Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden, konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Hüseyin Çimşir arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hüseyin Çimşir'e kulübümüzde görev aldığı süre boyunca verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Gökmen Şahin

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