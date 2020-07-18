Trabzonspor için son viraj

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk umutları için son viraja giriyor. Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan yenik ayrılması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyacak. Başakşehir'in rakibi Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise İstanbul ekibi, diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Kart cezalısı Sosa forma giyemeyecek

Karadeniz ekibinde kart cezalısı takım kaptanı Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin