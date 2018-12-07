Trabzonspor ile Konyaspor 35. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 34 maçta bordo-mavililerin rakibine karşı galibiyetlerde 17'ye 9 üstünlüğü bulunurken, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 17 maçın 11'inde galip geldi. Bu müsabakaların 5'i Konyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor evindeki 7 maçta 1 kez yenildi

Trabzonspor, bu sezon ligde evinde oynadığı son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda ortalama 2.3 gol attı.

Gökmen Şahin