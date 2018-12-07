Trabzonspor ilk peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

Ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 6 galibiyet ile 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, son iki maçında 6 puan elde ederek üst basamaklara ilerleme adına önemli puanlar elde etti. Bordo-mavililer, konuk edeceği Atiker Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarası göstermeyi hedeflerken, 32 haftalık üst üste 3 maç kazanamama istatistiğini de sonlandırmak istiyor.

Karaman uyardı

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle hafta içinde yapılan antrenmanları eksik kadro ile sürdüren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını uyardı. Her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor ile oynayacakları müsabakanın Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından daha zorlu geçeceğini hatırlattı. Ligde yakaladıkları olumlu havanın bozulmaması için sahada daha gayretli olmaları gerektiğini belirten Karaman, güçlerini sahaya en iyi şekilde yansıtmaları gerektiğini vurguladı.

Gökmen Şahin