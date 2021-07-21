Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı

Bordo-mavili kulüp, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin \%7'si ödenecektir."