Trabzonspor kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırdı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Batuhan Artaslan filelere gönderdi. 1-0
17. dakikada ceza sahası içinde Vahid Amiri'nin pasın topla buluşan Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-0
30. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Aykut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
35. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından filelere yolladı. 3-0
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Vahid Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
79. dakikada Olcay'ın kale sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Parmak'ın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
Trabzonspor: Uğurcan (Arda Akbulut dk. 71), Kamil Ahmet Çörekçi (Kucka dk. 64), Hosseini, Batuhan Artaslan, Ibanez, Zeki Yavru, Murat Cem Akpınar (Semih Karadeniz dk. 77), Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Ekuban
Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Pereira, Novak, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Serkan Yavuz, Ali Zorlu, Ali Aydın, Fatih, Berkay, Mustafa Aydın, Güray (Alpay dk. 57), Aykut, Ercüment (Gökhan dk. 64), Emrah (Murat Akgül dk. 81 ?)
Yedekler: Osman Şimşek, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık
Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu
Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35), Vahid Amiri (dk. 52), Abdulkadir Parmak (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Zeki Yavru (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor)
Gökmen Şahin