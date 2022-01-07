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Trabzonspor Malatya engelini tek golle aştı

Trabzonspor Malatya engelini tek golle aştı
Trabzonspor Malatya engelini tek golle aştı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23'  Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

25' Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

56'  Abdulkadir Ömür'ün sağ taraftan ortasında Corneliu'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.

61' Bakasetas sağ taraftan kullandığı faul atışı barajdan döndü. Tekrar önüne aldığı topu kale saha içine gönderdi. Hüseyin Türkmen'in vuruşu kaleci Ertaç'dan geri geldi. Bu kez Dorukhan'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak Hüseyin Türkmen'e çarparak oyun alanına döndü.

67' topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşu savunmadan döndü. Bakesetas'ın önüne düşen topa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'da kaldı.

84' Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Trabzonspor: Ugurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Sıopis dk. 82 ?), Hamsık, Bakasetas (Berat dk. 86 ?), Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Nwakaeme, Cornelius (Koita dk. 89 ?)
Yedekler: Erce, Arda, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Sadık, Semih, Awuku, Karim Hafez, Mallan (Mert dk. 67), Rayane Aabid, Nshimirimana, Chouiar, Kubilay (Haqi Osman dk. 79)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Karim Hafez, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

79'Nwakaeme'nin şutunda savunmadan dönen topa Hamsik vuruşunu yaptı. Hamsik'in vuruşunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Cornelius ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Andreas Cornelius

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