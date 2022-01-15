Trabzonspor Sivas'ta takıldı

MAÇTAN DAKİKALAR
2' Kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Erdoğan Yeşilyurt topu üstten auta gönderdi.
5' Trabzonspor atağında ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir vuruş çıkaran Bakasetas topu direğin yanından auta gönderdi.
20' Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Leke James boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0
24' Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
29' Trabzonspor defansının gönderdiği uzun topta savunmanın hatasında ceza sahasında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutu direğin yanından dışarı çıktı.
31' Sivasspor ceza alanına gönderilen uzun topta savunmada Caner'den seken topa gelişine sert vuran Visca'nın şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
56' Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
65' Özkan'ın pasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
73' Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un aşırtma vuruşunda gole giden topu savunmada Camara çizgiden kafayla son anda müdahale ederek kornere gönderdi.
90' Hakem Mete Kalkavan oyun alanına giren ve şiddetli itirazlarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Özkan, Kerem, Erdoğan, James (Yatabare dk. 82 ?), Henrıque (Kayode dk. 77)
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Visca, Bakasetas, Dorukhan (Berat dk. 68), Hamsik (Yunus dk. 80 ?), Abdülkadir (Yusuf dk. 46), Cornelius (Koita dk. 85 ?)
Yedekler: Erce, İsmail, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: James (dk. 20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk. 24) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Hüseyin (Trabzonspor), Henrique, Özkan (Sivasspor)
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit