Trabzonspor turu rövanşa bıraktı

Trabzonspor, Sivas'ta yenik duruma düştüğü maçta öne geçmeyi başarsada üstünlüğünü koruyamadı vemücadele 2-2 sonuçlandı. Trabzonspor bu sonuçla turu rövanş maçına bıraktı. Rövanş mücadelesinde bordo mavililer, 18 Aralık Salı günü Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alpay kaleye gönderdiği plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

45. dakikada sol kanattan Ibanez'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

46. dakikada Nwakaeme'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda top ağlara gitti. 1-2

49. dakikada Zeki'nin serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Batuhan'ın kafayla indirdiği topa Murat Cömert'in yaptığı ters vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

66. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aykut gelişine sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Kemal Elmas

Sivas Belediyespor: Osman, Ali Aydın, Murat Cömert, Fatih Çıplak, Alpay, (Güray dk. 58), Eray Ataklı, İbrahim, (Ali Zorlu dk. 75), Aykut, Mustafa, Fatih Ayık, Emrah (Eren dk. 65)

Yedekler: Serkan Demirol, Murat Akgül, Serkan Yavuz, Ali, Gökhan

Teknik Direktör: Özer Karadaş

Trabzonspor: Esteban, Hosseini, Semih (Nwakaeme dk. 43), Ibanez, Ahmet, Batuhan (Hüseyin dk. 69), Murat Akpınar, Zeki, Abdulkadir Parmak (Toure dk. 84 ?), Amiri, Ekuban

Yedekler: Arda, Uğurcan, Rodallega, Olcay, Novak, Yusuf,

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Alpay (dk. 9), Aykut (dk. 66) (Sivas Belediyespor), Hosseini (dk. 45), Abdulkadir (dk. 46) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Aykut, Mustafa, Fatih Ayık (Sivas Belediyespor)

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

