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Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı

Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı
Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı

Trabzonspor'da tedavileri süren Obi Mikel, Onazi ve Ekuban için özel antrenman programı uygulanıyor.

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ve Abdulkadir Ömür dışında sakat oyuncularına kavuşmayı planlayan Trabzonspor'da üç oyuncu özel çalıştı. Obi Mikel, Onazi ve Ekuban Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdüler. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncular ardından Kaptan Cemil Usta sahasında doktor nezaretinde koşu yaptı. Oyuncuların çalışmalarını Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven de yakından takip etti.

Gökmen Şahin

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