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Trabzonspor'da Onazi korkuttu

Trabzonspor'da Onazi korkuttu
Trabzonspor'da Onazi korkuttu

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan Onazi, tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesine getirilen Onazi'nin burada çekilen filmlerinde ciddi bir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yapması beklenirken, çıkacak MR sonucu sonrası oyuncunun derbi mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı netlik kazanacak.

Trabzonspor Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

rabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavililerin bugün yaptığı akşam antrenmanında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Onazi'nin antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandığını belirten Bozdoğan, "Boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan oyuncumuza sahada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra KTÜ Farabi Hastanesi acil servisine gönderildi. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrası herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak oyuncumuzun devam eden ağrılarından dolayı bir süre daha gözlem altında tutulması uygun görüldü" dedi. 

Gökmen Şahin 

 

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