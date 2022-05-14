Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştiriliyor. Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise bir çok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti. Bordo-mavililer Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile hareket eden 'şampiyonluk filosu' Trabzon Limanı'na ulaştıktan sonra burada kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle stada hareket edecek. Meşaleler ve sevinç gösterileri arasında Medical Park Stadyumu'na gidecek Trabzonspor kafilesi ardından şampiyonluk kupası ile kutlamalarına devam edecek. Medical Park Stadyumu'nda konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak. Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.

Gökmen Şahin - Ozan Köse - Bekir Koca