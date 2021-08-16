Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3. dakikada sol kanattan Hamsik'in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
24. dakikada Hafez'in sol kanattan ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme'nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
32. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
42. dakikada Gervinho'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-4
45'İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
52. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Adem'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
65. dakikada Haddadi'nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5
72. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Djaniny'nin ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç
Yeni Malatya: Ertaç Özbir, Haddadi (Osman Haqi dk. 70), Wallace, Semih, Hafez (Gameli dk. 70), Buğra Çağıran (Nshimirimana dk. 46), Mallan (Kubilay dk. 46), Aabid, Mustafa Eskihellaç (Mert Altıntaş dk. 83), Tetteh, Adem
Yedekler: Abdulsamed, Ndzieye, Mert Örnek, Atakan Müjde, Taha Gür
Teknik Direktör: İrfan Buz
Tabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Victor Hugo, Edgar Le, Berat, Bakasetas (Yunus Mallı dk. 83), Hamsik (Trondsen dk. 83), Gervinho (Cornelius dk. 46), Nwakaeme (Yusuf Sarı dk. 70) , Djaniny (Murat Akpınar dk. 86 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42), Djaniny (dk. 65 pen.) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Nwakaeme (Trabzonspor), Adem Büyük, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)
Veysel Korkmaz - Numan Güder