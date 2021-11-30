Trabzonspor'un rekorlar haftası

Spor Toto Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, sahasında 4 Aralık Cumartesi günü ağırlayacağı Adana Demirspor karşısında, liderliği kayıpsız sürdürmenin yanı sıra kulüp tarihine geçecek yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor.

Tarihinin en çok puanına ulaşacak

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısından galibiyetle ayrılması halinde 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı aşarak, söz konusu haftalarda elde ettiği en çok puana namağlup ulaşarak yeni bir kulüp rekoruna imza atacak. Karadeniz ekibi 15. haftayı 3 puanla kapatması halinde puanını 39'a çıkartacak.

Yeni yenilmezlik rekoru elde edecek

Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek 1995 yılında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu hafta ise sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise yenilmezlik serisini 27 maça çıkartarak yeni bir rekora daha imza atmış olacak.

Abdullah Avcı kariyer rekoru kıracak

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilklere imza atmaya devam ediyor. Fatih Karagümrük karşısında elde edilen galibiyetle birlikte 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini bordo-mavili takımın başında tekrarlayan deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde yenilmezlik sayısını 27'ye çıkartacak ve yeni bir kariyer rekoruna imza atmış olacak.

Gökmen Şahin

