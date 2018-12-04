Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,8 milyon oldu

Buna göre; Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 818 bin 544 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 38 bin 119 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 38 bin 119 taşıt içinde otomobil yüzde 48,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11,2 ile kamyonet, yüzde 10,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 11,6, minibüste yüzde 23,9, otobüste yüzde 24,9, kamyonette yüzde 16,5, kamyonda yüzde 42,2, motosiklette yüzde 25,4 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,8, traktörde ise yüzde 3,2 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 azaldı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 65,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 71,5, minibüste yüzde 62,7, otobüste yüzde 57, kamyonette yüzde 77,6, kamyonda yüzde 77,9, motosiklette yüzde 28,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,3, traktörde ise yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ekim döneminde 599 bin 599 adet arttı

Ocak-Ekim döneminde 780 bin 584 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 180 bin 985 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 599 bin 599 adet arttı.

Ekim ayında 632 bin 321 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 632 bin 321 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile motosiklet, yüzde 3,7 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 38 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 adet otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2)otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

Ekim ayında 18 bin 546 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 546 adet otomobilin yüzde 14,6'sının Renault, yüzde 9,7'sinin Volkswagen, yüzde 8,2'sinin Nissan, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 7,9'unun Fiat, yüzde 7,4'ünün Toyota, yüzde 6,8'inin Honda, yüzde 5,6'sının Dacia, yüzde 4,6'sının Ford, yüzde 4,4'ünün Skoda olduğu, yüzde 22,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet otomobilin yüzde 42,8'i 1501-1600, yüzde 27,7'si 1401-1500, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 11,2'si 1301-1400, yüzde 4,2'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet otomobilin yüzde 56,3'ü beyaz, yüzde 21,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerdedir.