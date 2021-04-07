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Trafik ışıklarında beklerken saldırıya uğradı!

Trafik ışıklarında beklerken saldırıya uğradı!
Trafik ışıklarında beklerken saldırıya uğradı!

Adıyaman’da, aracıyla trafik ışıklarında beklerken saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında bulunan trafik ışıklarında aracıyla içerisinde bekleyen E.G., isimli kişinin aracının yanında duran bir araçtan inen kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, E.G'nin aracına saldırdı. Saldırgan şahıslar daha sonra E.G'yi araçtan indirerek burada darp etti. Olay sonrası şahıslar olay yerinden kaçarken durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan darp neticesi yaralanan E.G., isimli kişi ise 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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