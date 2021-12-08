İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trafik kaosu araç kameralarına yansıdı

Trafik kaosu araç kameralarına yansıdı
Trafik kaosu araç kameralarına yansıdı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları, yangınlar, tehlikeli anlar ve kargaşa saniyeleri yolda seyreden araçların kameralarına takıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, trafiğin içine düştüğü kaosu da gözler önüne serdi.

Trafik kaosu araç kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Balıkesir'de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları ve olaylar araç kameralarınca kaydedildi. Balıkesir-İzmir yolunda meydana gelen bir kazada, hızla giden otomobil, rüzgar santrali kanadı taşıyan bir tırı görünce aniden yavaşlayınca kazaya neden oldu. Yürekleri ağza getiren o anlar ise kaydedildi. Bir başka görüntüde ise kırmızı ışığa takılmak istemeyen bir sürücünün yoğun trafikte yaptığı hamleler bu kadar da olmaz dedirtti. Sık sık kazaların yaşandığı toplu taşıma merkezinde yayaya çarpan bir araç ve yayanın ambulansa bindirilmesi ise saniye saniye kaydedildi.

Emre Binakuran

İLGİLİ HABER
Burdurda tırla, traktörün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında Burdur'da tırla, traktörün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLGİLİ HABER
Mardinde 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLGİLİ HABER
Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.