Trafikte şiddete uğrayan kadın avukat serbest kalan şüpheli için koruma tedbir kararı istedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaatı Caddesi'nde dün sabah saat 09.30'da trafikte bir sürücü iddiaya göre, avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracını yolda sıkıştırdı. Kırmızı ışıkta iddiaya göre aracının önü kesilen Güngör'e erkek şahıs tarafından hakaret ve küfür edildi. Aracından korkuyla inen Büşra Güngör, cep telefonu ile görüntü almaya başlayınca şahsın sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Elinden telefonu düşürülen ve kolunda morluk oluşan genç avukat, 'imdat' çığlıklarıyla şahıstan kurtuldu. Avukat Zaide Büşra Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikayette bulundu. İfadesi alınan şahıs serbest bırakılırken, yaşadığı olayın etkisinden çıkamayan Güngör koruma tedbiri için de başvuru yaptı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Güngör, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını bildirdi.

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İşi gereği genelde İstanbul'da olduğunu ama zaman zaman Antalya'da da takip ettiği konuları olduğunu dile getiren Güngör, “Dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinden bir yakınımı aldım ve Lara bölgesindeki bir toplantı için yola çıktım. Otomobilimle Konyaaltı Caddesi'nden sağ şeritten ilerliyordum. Bir şahıs yanımda ilerlerken üzerime aracını kırdı. Kornaya bastım, şahıs el hareketi ile benden özür diledi ve şeritlerimize geri döndük. Bir süre sonra şahıs tekrar aracını üzerime kırdı, bu kez kornaya uzun bastım. Bunun üzerine şahıs agresif tavırlar sergilemeye başladı. Birkaç metre ileride kırmızı ışıkta durduğumuzda camı açmamı işaret etti. Camı açtım, şahıs bana agresif şekilde sağdan sollanmayacağı şeklinde bilgiler vermeye başladı. İkimizin de şeritlerimizde olduğunu ve ortada bir sorunun olmadığını söyledim. Durumu izah ettim ama bu kez hakaret ve küfürlerle bağırmaya başladı” dedi.

Korktuğunu ve yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiğini dile getiren Güngör, “Hızla olay yerinden uzaklaştım. Şahıs bu kez takip etmeye başladı. Şahıs beni yakaladı, ben de geçmesi için yavaşladım uzaklaşmasını istedim. Şahıs geçti ama ileride kırmızı ışıkta yeniden durdu, ben de yan tarafında durmak zorunda kaldım. Şahıs camı indirip yine bana hakaret ve küfür etmeye devam etti. Gitmesini istedim. Kırmızı ışıkta önüme durdu. Aracından indi, panikleterek telefonuma sarıldım bir şey olursa elimde kayıt olsun diye. Şahıs aracımdan beni zorla indirdi. Kaydı açtım, kameraya bakarak hakaret edici kelimeler kullandı, elime vurarak telefonu düşürdü. Telefonumu almak isterken şahıs bana yine vurdu. Çığlık atmaya başladım. Şahıs telefonumu almış gidiyordu ve vatandaşlar sayesinde aldım telefonumu” diye konuştu.

"Şiddete maruz kaldım"

Olayın valilik konutunun yanında olması nedeniyle yakındaki polislerin hemen olay yerine geldiğini anlatan Güngör, “İlgili ekipler geldi, polis merkezine gittik. Orada edindiğim bilgilerde şahsın emekli emniyet mensubu olduğunu öğrendim. Şikayetçi oldum. Emekli polis memuru yüzünden ve ben sadece kadın olduğum için trafikte böyle bir taciz ve tehdide maruz kaldım, üzerine yetmedi şiddeti oldu. Sonuna kadar yasal sürecin takipçisi olacağım” dedi.

Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve savcılığa herhangi bir sevki olmadığını kaydeden Güngör, “Savcılık bununla ilgili mevcutlu ya da ekstra ifadesine başvurmaya gerek duymadı. Ben olayı medyaya taşıyınca garip telefonlar almaya başladım. Bunun üzerine emniyete gidip koruma tedbirine başvuru yaptım” diye konuştu.

Şu an sokağa bile korkudan zor çıktığını ve otomobilini zor kullandığını anlatan Güngör, “Gelen aramalarla birlikte tedirginim. Yasal olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu şahsın bu olayları tekrar yapmasını istemiyorum. Hele kadınlarımıza kimse böyle davranamasın” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar - Ertuğrul Gün