Trump, BM Daimi Temsilciliği görevine Nauert'i aday gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Nikki Haley'den boşalan Birleşmiş Milletler (BM) ABD Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu. Trump, Nauert hakkında, “ O çok yetenekli, çok zeki, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı duyulacak” ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini yürüten Heather Nauert'in, BM Büyükelçisi olarak atanması için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor. Öte yandan Trump'a yakınlığı ile bilinen ABD Fox News Channel kanalında daha önce spikerlik yapmış olan Nauert'in bu göreve getirilmesi ABD basınının tepkilerine yol açmıştı.

ABD'nin önceki BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Trump yapılan toplantıda başka bir görevde de olsa Haley'le çalışmaya devam etmek istediğini belirtmişti.