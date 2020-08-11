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Trump, G7 Zirvesi'ni seçim sonrasına erteledi

Trump, G7 Zirvesi'ni seçim sonrasına erteledi
Trump, G7 Zirvesi'ni seçim sonrasına erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Eylül ayına ertelediği G7 Zirvesi’ni, Kasım ayında yapılacak seçim sonrasına erteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi'ni, korona virüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelemişti. Trump, zirveyi bir kez daha erteledi. Trump, zirvenin 3 Kasım ABD seçimleri sonrasına ertelenmesini istedi. Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, “Eylül ayında yapacaktık ama seçim sonrasına ertelenmesini istedim” dedi. Beyaz Saray'ın henüz liderleri bilgilendirmediğini ifade eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Putin'in önemli bir isim olduğunu ve davet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
G7'nin Haziran ayında Camp David'de yapılması bekleniyordu.

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