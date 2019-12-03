İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump: 'Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız'

Trump: 'Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız'
Trump: 'Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, “Gelecek yıl G7 Zirvesi’ni Camp David’de yapacağız” dedi.

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de düzenlenecek G7 Zirvesine ilişkin, “G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Trump'ın kabinesinde Bütçe Ofisi Direktörü ve Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürüten Mick Mulvaney, Ekim ayında G7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını açıklamıştı. Bu karar etik kurallara uymadığı gerekçesiyle zirvenin nerede yapılacağı tartışma konusu olmuştu. Tartışmalara noktayı koyan Trump, G7 Zirvesi'nin Maryland'deki Camp David'de yapılacağı açıkladı. Trump, basın mensupları için de iyi bir erişim olacağını sözlerine ekleyerek “Burası insanların sevdiği bir yer” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.