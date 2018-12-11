İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump 'Meksika Duvarı'na övgüler yağdırdı

Trump 'Meksika Duvarı'na övgüler yağdırdı
Trump 'Meksika Duvarı'na övgüler yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, "Meksika Duvarı" kararı sayesinde ABD’ye girmek isteyen mültecilerin durdurulduğunu, sınırın duvar ve ABD askerleri sayesinde güvenli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Meksika sınırından gelen kaçak girişleri önlemek için sınıra örülen duvar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, son dönemde özelikle artan göçün önüne geçilmesinde duvarın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Geniş göçmen gruplarının ülkemize girmek için yönelmiş olmalarına karşın, onlar yeni inşa edilmiş duvarımızı, geçici duvar ve çitlerimizi ya da sınır devriye memurları ve askerlerimizi geçemediler. Onlar şimdi ya Meksika'da ya da kendi ülkelerine geri döndüler" ifadelerini kullandı. 

Trump, duvar fikrini desteklemeyen Demokrat Parti üyeleri için ise, "Onlar sınırlarımızı her önüne gelene açmak istiyor. Bu beraberinde geniş çaplı suç ve hastalık getirecektir. Güney sınırlarımız şu an güvende" ifadelerini kullandı.
Duvarın maliyeti konusunda gelen eleştirilere ise Trump, bunun olabilecek en düşük ücretle yapıldığını belirtti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.