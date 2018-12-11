Trump 'Meksika Duvarı'na övgüler yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Meksika sınırından gelen kaçak girişleri önlemek için sınıra örülen duvar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, son dönemde özelikle artan göçün önüne geçilmesinde duvarın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Geniş göçmen gruplarının ülkemize girmek için yönelmiş olmalarına karşın, onlar yeni inşa edilmiş duvarımızı, geçici duvar ve çitlerimizi ya da sınır devriye memurları ve askerlerimizi geçemediler. Onlar şimdi ya Meksika'da ya da kendi ülkelerine geri döndüler" ifadelerini kullandı.

Trump, duvar fikrini desteklemeyen Demokrat Parti üyeleri için ise, "Onlar sınırlarımızı her önüne gelene açmak istiyor. Bu beraberinde geniş çaplı suç ve hastalık getirecektir. Güney sınırlarımız şu an güvende" ifadelerini kullandı.

Duvarın maliyeti konusunda gelen eleştirilere ise Trump, bunun olabilecek en düşük ücretle yapıldığını belirtti.