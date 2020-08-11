İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump: 'Seçimleri kazanamazsam ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır'

Trump: 'Seçimleri kazanamazsam ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır'
Trump: 'Seçimleri kazanamazsam ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır'

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Seçimleri Joe Biden kazanırsa ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak" dedi.

ABD'de yaklaşan 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump bir radyo programında yaptığı açıklamada seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması halinde ABD'lilerin Çince öğrenmek zorunda kalacağını ifade etti. Başkan Trump, "Seçimleri kazanamazsam Çin, ABD'nin sahibi olacak. ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak" dedi. Trump, Çin'i yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını kontrol altına alamadığı ve hastalığın erken aşamalarında hastalık hakkındaki bilgileri gizlediği için suçlarken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile daha önce samimi olan ilişkisinin artık kötüye gittiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.