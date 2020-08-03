İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi

Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi
Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya uygulamasının ABD’li bir şirkete satılması için 15 Eylül’e kadar süre verdi.

ABD'de Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok krizi büyümeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeni ile TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediğini vurgularken, Microsoft ya da diğer bir büyük ABD'li şirket tarafından TikTok'un ABD kolunun satın alınması gerektiğini açıkladı. Trump, “TikTok, Microsoft ya da başka bir ABD'li şirkete satılmadığı takdirde 15 Eylül'de kapatacağız” dedi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde "TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklıyoruz" ifadelerini kullanmış, yasağı uygulamak için yeni bir kararname imzalayacağını ya da acil durum yetkilerini kullanabileceğini ifade etmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.