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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu. Bolton’dan konuya ilişkin ilk açıklama ise sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “John Bolton'u Beyaz Saray'ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.

Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Trump, yeni Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ismini ise önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

 İstifası duyurulan Bolton'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donal Trump tarafından görevinden ayrıldığı duyurulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, istifa etmeyi dün gece teklif ettiğini ama Trump'ın ‘Yarın konuşalım' dediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın John Bolton'dan istifa etmesini istediğini ve bu sebeple Bolton'un istifasını sunduğu yönündeki açıklamasından sonra Bolton'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım' dedi” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, “John Bolton'u Beyaz Saray'ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” demişti.

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