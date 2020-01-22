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Trump'ın azli için Senato'da ilk duruşma gerçekleşti

Trump'ın azli için Senato'da ilk duruşma gerçekleşti
Trump'ın azli için Senato'da ilk duruşma gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması gerçekleştirildi. ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasının Senato'daki ilk duruşması gerçekleştirildi. Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti. Senato'da dün başlayan ilk azil duruşmasında Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'ın Beyaz Saray'dan Ukrayna soruşturmasına ilişkin belge talep edilmesini öngören talebi ise 47 evet'e karşılık 53 oyla reddedildi.

Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell'in önerisiyle azil davasını hızla sonuçlandırma önerisi kabul edilmedi. McConnell, bazı senatörlerden gelen tepkiler üzerine söz konusu bölümde esnekliğe gitti. Son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

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