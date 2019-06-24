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Trump'ın eski danışmanı hakim karşısına çıktı

Trump'ın eski danışmanı hakim karşısına çıktı
Trump'ın eski danışmanı hakim karşısına çıktı

Washington Federal Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Milli Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in cezasının belirlenmesinin en az iki ay daha ertelenmesine karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ilk defa hakim karşısına çıktı. Washington Federal Mahkemesinde görülen duruşmada hâkim, Flynn'in soruşturmayla kapsamında savcılıkla ilgili işbirliğine devam etmesi nedeniyle cezanın belirlenmesinin en az iki ay daha ertelenmesine karar verdi.
Hakim Emmet Sullivan, Flynn'in yeni avukatı Sidney Powell'a ve savcılara 31 Ağustos'a kadar, FBI'ya, Rusya'nın o zamanki Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında, FBI'ya yalan söyleme suçundan mahkum edilmeye hazır olup olmadıklarına dair bilgi vermeleri gerektiğini söyledi.  

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