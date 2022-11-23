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TSK teröristlerin inlerini yerle bir etti

TSK teröristlerin inlerini yerle bir etti
TSK teröristlerin inlerini yerle bir etti

Masum sivillere saldırılarını sürdüren teröristlere karşı operasyonlarını devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile teröristlerin inlerini yerle bir etti.

TSK teröristlerin inlerini yerle bir etti - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından o anların görüntüleri sosyal medya hesabından, “Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor” notuyla paylaşıldı.

Doğukan Gürel
 

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