TSK teröristlerin inlerini yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından o anların görüntüleri sosyal medya hesabından, “Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor” notuyla paylaşıldı.

Biz;



Gün gelir asil milletimiz için kalkan,



Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!



Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor! pic.twitter.com/hfr1nvWrnW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2022

Doğukan Gürel



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