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TSYD Ankara kupası Gençlerbirliği'nin oldu

TSYD Ankara kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara kupası Gençlerbirliği'nin oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası mücadelesinde, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği kupayı müzesine götürdü.

Stat: Ankara Eryaman Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan, Aydın Karsavuran, Çağlar Mehmet Uludağ

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou Stelios, Sedat Ağcay (Ricardo Faty dk. 67), Cebrail Karayel (Aydın Karabulut dk. 60), Moke Abro, Michael Pazdan (Alihan Kubalas dk. 60), Memet Sak, Ante Klusic, Deever Orgill,

İlhan Parlak, Hector Canteros (Hasan Kaya dk. 85)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Yiğit Kafkasyalı, Oğuzhan Orhan, Mahmut Akan, Ender Aygören, Berke Gürbüz 

Teknik Direktör: Aykan Atik

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz (Erdem Özgenç dk. 63), Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan (Soner Dikmen dk. 63), Nadir Çiftçi (Sorin Bogdan Stancu dk. 63), Stephane Sessegnon, Giovanni Guy Yann Sio (Sefa Yılmaz dk. 75), Zargo Toure, Daniel Joao Santos Candeias, Pierre Yves Nicolas Polomat

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Çayan Poshoroğlu, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Giovanni Guy Yann Sio (dk. 32), Rahmetullah Berişbek (dk. 89) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Mehmet Sak, Deever Orgill (Ankaragücü)  

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim


 

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