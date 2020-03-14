Tübitak yarışmasının birincileri belli oldu

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan'ın, Fizik Öğretmeni Yeşim Tora danışmanlığında hazırladıkları “Bilgi Veren Harita” isimli projeleri coğrafya dalında bölge birinciliğini elde etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreninde İhlas Koleji öğrencileri ödüllerini aldı. Bu birincilikle İpek ve Kaplan, Nisan ayında yapılacak olan “51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Yarışması'nda, İstanbul Avrupa Bölgesi'ni coğrafya dalında temsil etmeye hak kazandılar.



Görme engelli öğrencilerin Türkiye bölgelerini kendi başlarına incelemelerine, haritada istedikleri yeri bulmalarına ve bölge hakkında sesli bilgi almalarına olanak sağlayan projeye imza atan Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan bölge birinciliğine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Eğitimde engelleri kaldırmak için bir adım attıklarını ifade eden İpek ve Kaplan, Türkiye finalinde hem İhlas Kolejini hem de bölgelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

TÜBİTAK proje yarışmalarında bölge birincisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Okul Müdürü Hakkı Okur, “Öğrencilerimiz harika bir fikri uygulamaya döküp çok büyük emek ve gayret neticesinde TÜBİTAK proje yarışmalarında bölge birincisi oldular” dedi.



İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, görme engelli öğrencileri için hazırlamış oldukları projeyle bölge birinciliğine ulaşan Hayri Yağız İpek, Mehmet Taha Kaplan ile danışman öğretmenleri Yeşim Tora'yı makamında kabul etti.



Çok değerli bir projeyle birinciliğe ulaştıkları için öğrencilerini ve Yeşim Tora'yı tebrik eden Yeltekin, İhlas Koleji öğrencilerinin eğitim yılı içindeki birçok yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, “Öğrencilerimiz danışman öğretmenleri eşliğinde farklı alanlardaki yarışmalara katılarak İhlas Kolejini temsil ediyorlar. Onları bu yarışmalara katılmaları için teşvik ediyoruz. Almış oldukları başarılarla da bizleri mutlu ediyorlar” diye konuştu.