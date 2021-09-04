Tülin Şahin'e zorlama hapis talebi

Manken Tülin Şahin'in çocuğunun babası Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Dilekçede, Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve iş adamı Noronha evden ayrıldıktan sonra çocuğunu göstermediği anlatıldı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ndeki davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte 4 gün4 saat görmesine dair karar çıktığının belirtildiği dilekçede, Şahin'in velayet haklarını kötüye kullanmakta olduğu ve çocuğunu babası ile görüştürmediği vurgulandı.

6 aya kadar zorlama hapsine çarptırılması istendi

Manken Şahin'in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığının anlatıldığı dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye'ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği kaydedildi. Dilekçede, Şahin'in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu'nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılması talep edildi.

İrem Demir

