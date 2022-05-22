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Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 10 sığınak içerisinde 25 kg amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kg şeker, 5 kg pirinç, 12 kg barbunya konserve, 10 kg çay, 10 kg mercimek, 5 kg bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Ercan Topaç
 

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