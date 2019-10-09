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Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi

Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi
Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi

Tunceli'de teröristlerin 2 silah deposu imha edildi, 27 adet Kalaşnikofla birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda teröristlere ait 2 yer altı silah deposu imha edilmiştir. Depolar içerisinde 27 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8357 adet Kalaşnikof mermisi, 43 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası, 32 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 48 adet elektrikli fünye ve 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Ercan Topaç

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