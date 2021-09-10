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Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi
Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 7 sığınak imha edildi.

Eren-7 Munzur Mercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda 700 adet M-16 mühimmatı, 50 adet Bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof mühimmatı, 1 adet akü, 2 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 50 metre kablo, 1 adet dikiş makinesi, 3 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Ercan Topaç
 

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