Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Eren-7 Munzur Mercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda 700 adet M-16 mühimmatı, 50 adet Bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof mühimmatı, 1 adet akü, 2 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 50 metre kablo, 1 adet dikiş makinesi, 3 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Ercan Topaç

