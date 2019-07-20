Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Van-Bitlis karayolundaki Kuskunkıran Tüneli'nde, dün saat 20.00 sıralarında M.K. kontrolündeki otomobille, B.B. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel ise yeniden ulaşıma açıldı.

Yılmaz Sönmez