Tunus'ta yüzlerce kişi siyasi ve ekonomik krizi protesto etti

Tunus'ta son aylarda yaşanan siyasi ve ekonomik kriz, aralarında birçok sivil toplum kuruluşunun da yer aldığı yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Tunus'un başkentinde yüzlerce protestocu, polis memurlarına hakaretten hapis cezasına çarptırılan demokrasi aktivistinin serbest bırakılmasını talep ederken, ifade özgürlüğünün sserbest bırakılması için sloganlar attı. Düzenlenen protesto ise polis tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri altında sona erdi.

Öte yandan birçok sivil toplum kuruluşu tarafından dün yayınlanan ortak açıklamada, Tunus'ta son aylarda giderek kötüleşen krizin, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve bağımsızlığını baltaladığı ve tüm sektörleri ve sosyal kategorileri etkileyen kitlesel protestoların patlak vermesine yol açtığı kaydedilmişti. Açıklamada, ulusal tarımı baltaladığını iddia ettikleri bir politikayı protesto eden ve kuruluşlar, bu bağlamda Tunus halkını bugün cumartesi günü protesto yürüyüşüne katılmaya çağırmıştı.

Ortak açıklamayı imzalayanlar arasında ise, Halkın Akımı, El-Qotb, İşçi Partisi, Demokratik Akım, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu (FTDES), Tunus Bireysel Özgürlükleri Savunma Derneği, Tunus Bireysel Özgürlükleri Savunma Derneği. Al Soumoud Yurttaş Kolektifi ve Şiddete Karşı Chokri Belaid Vakfı yer aldı.

Hassen Mrad